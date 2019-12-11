Запросила зірку тенісу: Світоліна ухвалила важливе рішення

Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила ім'я нового тренера в своїй команді. Ним став відомий у минулому кіпрський тенісист, ексвосьма ракетка світу Маркос Багдатіс.

Спільну фотографію тренувального процесу з 34-річним спортсменом Світоліна виклала в своєму Instagram.

Найвищим досягненням для 34-річного кіпріота на турнірах Великого Шолома був вихід у фінал Відкритого чемпіонату Австралії в 2006 році, де він поступився Роджеру Федереру. Також Багдатіс доходив до півфіналу Wimbledon. Кіпріот за свою кар'єру здобув чотири титули ATP в одиночному розряді.

Нагадаємо, що Світоліна закінчила сезон-2019 на шостому рядку рейтингу WTA, поступившись австралійці Ешлі Барті в фіналі Підсумкового турніру. Про майбутні кадрові зміни в своєму тренерському штабі вона заявила на зустрічі з журналістами в листопаді в Києві, при цьому уточнивши, що її головним наставником залишається британець Ендрю Беттлс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про стан свого травмованого коліна, яке турбувало її протягом 2019 року.

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