Екс-президент США захопився Світоліною

Екс-президент США Джордж Буш-молодший відзначив внесок української тенісистки Еліни Світоліної в благодійність. Наша спортсменка збирається запустити фонд, який допомагатиме виховувати юних тенісистів з усього світу.

"Моя дружина Лора і я дякуємо переможниці Підсумкового турніру WTA Еліні Світоліній за її досягнення на корті і за її чудову роботу в Тенісному центрі Буша, де вона допомагала нужденним дітям. Ці зусилля надихають і показують, що можна досягти багато чого, якщо ми будемо працювати разом заради великої справи", - цитує екс-президента США офіційний сайт Всесвітньої тенісної асоціації.

Еліна Світоліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу супертурніру в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 9 млн доларів.

У матчі 1/4 фіналу 24-річна одеситка обіграла в трьох партіях 61-шу ракетку рейтингу WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!