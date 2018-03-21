Докір фаната змусив Шарапову зробити відверте зізнання

Російська тенісистка Марія Шарапова зізналася в серйозних проблемах зі здоров'ям після докору вболівальника.

Шанувальник Шарапової поскаржився на те, що він кілька разів купував квитки на турніри з її участю, але вона знімалася зі змагань. "Марія робить це знову і знову. Я люблю її і поважаю, але розчарований", - написав фанат в Twitter.

"Зазвичай я не розказую про свої травмах, тому що це частина життя професійного спортсмена, і ми просто намагаємося справлятися з ними. В останні місяці мене турбувало ліве передпліччя, за 30 хвилин до початку матчу першого кола турніру в Індіан-Уеллсі мені робили місцевий наркоз на цьому плечі, щоб я могла відіграти зустріч без болю", - відповіла Шарапова.

Тенісистка додала, що лікарі виявили в її легенях повітряний міхур і заборонили їй літати протягом трьох тижнів. "Якщо ви думаєте, що мені подобається постійно робити МРТ, комп'ютерну томографію, робити уколи, відвідувати по п'ять лікарів в місяць і зніматися з одного з моїх улюблених турнірів, то можу сказати, що ви помиляєтеся", - підсумувала спортсменка.

Як повідомляв раніше "Обозреватель" в січні цього року Марію Шарапову загнобити в соцмережі за "п'яне" фото.