Де дивитися онлайн теніс Світоліна – Халеп: розклад трансляцій півфіналу Wimbledon

Українська тенісистка Еліна Світоліна у четвер, 11 липня, вперше у своїй кар'єрі зіграє у півфіналі турніру серії Великого шолома.

Наша співвітчизниця спробує вийти до вирішального матчу Відкритого чемпіонату Великобританії – Wimbledon. Суперницею 24-річної уродженки Одеси стане експерша ракетка світу Симона Халеп з Румунії.

Симона Халеп і Еліна Світоліна

Підтримати українку можна буде біля екранів телевізорів завдяки трансляції на каналі "Євроспорт 2". Крім того, матч покажуть американський мовник ESPN, канадський RDS і британський BBC One. Початок – о 15:00 за київським часом.

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Симона Халеп і Еліна Світоліна

Зазначимо, що Світоліна обігравала Халеп чотири рази у семи зіграних матчах. Суперниці зіграли 17 сетів, з яких Еліна взяла 10. У цьому році українка поступилася Симоні у півфіналі турніру в Досі – 3:6, 6:3, 4:6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна встановила рекорд України на Wimbledon-2019.

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