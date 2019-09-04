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4 вересня • оновлено в 13:34
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Де дивитися онлайн Світоліна — Вільямс: розклад трансляцій півфіналу US Open

1.2т Читати матеріал російською

Українська тенісистка Еліна Світоліна у четвер, 5 вересня, зіграє півфінальний матч Відкритого чемпіонату США – US Open.

Суперницею нашої співвітчизниці стане легендарна американка, 23-кратна переможниця турнірів серії Великого шолома Серена Вільямс.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Тенісистки зустрінуться на центральному корті змагань у Нью-Йорку. Побачити битву за путівку до фіналу можна буде на телеканалі "Євроспорт". Орієнтовний час початку матчу – о 23:00 за київським часом.

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Зазначимо, що Світоліна та Вільямс п'ять разів зустрічалися одна з одною. Чотири рази сильнішою виявилася американка, а Еліна єдину перемогу над легендарною суперницею здобула в останньому протистоянні спортсменок – на Олімпіаді-2016 (6:4, 6:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна встановила рекорд України, вийшовши до чвертьфіналу US Open.

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Тема
US Open
Особи
Серена Вільямс Еліна Світоліна
Місце
США Нью Йорк
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