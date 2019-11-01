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1 листопада • оновлено в 20:34
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Де дивитися онлайн Світоліна – Бенчіч: розклад трансляцій півфіналу Підсумкового турніру

1.2т Читати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна у суботу, 2 листопада, проведе півфінальний поєдинок Підсумкового турніру WTA Finals, який в ці дні проходить в китайському Шенчьжене.

Наша співвітчизниця, яка відстоює титул діючої чемпіонки, битиметься з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії. Суперниця Еліни займає сьому сходинку у світовому рейтингу і має перевагу в особистих зустрічах над Світоліною (2-1).

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Підтримати українку в битві за фінал турніру можна буде біля екранів телевізорів завдяки прямій трансляції на каналі "Спорт 1". Орієнтовний час початку гри – 12:30 за київським часом.

Крім того, показ поєдинку у своїй ефірній сітці запланували російський мовник "Матч! Арена" та міжнародний "Євроспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна відзначилася космічним ударом в матчі другого туру WTA Finals з Сімоною Халеп.

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Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Шеньчжень
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