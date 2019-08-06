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19-річна українська тенісистка розгромила зоряну суперницю в Торонто

1.2т Читати матеріал російською

Друга ракетка України Даяна Ястремська сенсаційно перемогла одну з провідних тенісисток світу — британку Йоханна Конту. Зустріч пройшла в рамках першого кола на престижному турнірі в Торонто.

19-річна Ястремська, котра займає 34-у сходинку в рейтингу WTA, впевнено розправилася з більш статусною і досвідченою суперницею (14-та в світі) у двох партіях — 6:3, 6:2. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

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Молода українка вразила британку "убивчими" ударами, причому як з форхенда, так і з бекхенда. Особливо ефектними були її дії на прийманні чужої подачі.

Огляд матчу Даяна Ястремська — Йоханна Конта:

У другому колі турніру найпрестижнішої серії Premier 5 у Торонто Ястремська зіграє з переможницею матчу Вікторія Азаренко (Білорусь) – Камілла Джорджі (Італія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі згадали тенісистку, яка зняла ліфчик на Wimbledon.

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Особа
Даяна Ястремська
Місце
Канада Торонто
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