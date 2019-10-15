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15 жовтня • оновлено в 17:14
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19-річна українська тенісистка розгромила російську чемпіонку Кубка Кремля

1.1т Читати матеріал російською

Друга ракетка України Даяна Ястремська з впевненої перемоги стартувала на турнірі в Москві Кубок Кремля. Українка в першому колі розгромила росіянку Дар'ю Касаткіну з рахунком 6:1, 6:4.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Для перемоги Даяні знадобилася 1 година і 21 хвилина, за цей час вона двічі подала навиліт і реалізувала 6 з 8 брейк-поінтів. Відзначимо, що Касаткіна була діючою переможницею Кубка Кремля, де вона перемогла в 2018 році.

Суперницею Ястремської в другому раунді стане представниця Бельгії Кірстен Фліпкенс.

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На змагання в Москві також заявлена перша ракетка України Еліна Світоліна, яка в статусі лідера посіву стартує в другому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ястремська після завершення турніру в Тяньцзіні (Китай) взяла участь в офіційній фотосесії.

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Особа
Даяна Ястремська
Місце
Росія Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Молодец)
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70rus xxx
70rus xxx
Я рад за Даяну,так держать.
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