17-річна українська тенісистка встановила супердосягнення в Дубаї

17-річна українська тенісистка Дарія Снігур сенсаційно вийшла у фінал турніру ITF з призовим фондом 100 тисяч доларів, що відбувається в Дубаї.

Дарія Снігур tennisua.org

У півфіналі юна киянка обіграла першу сіяну – титуловану француженку Крістіну Младенович – з рахунком 6:3, 7:6.

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. Цікаво, що українка вела у другій партії з рахунком 5:1, але Младенович зробила неймовірний ривок і вийшла вперед 6:5. Однак Дарія не здалася: їй вдалося зрівняти рахунок і завершити поєдинок на свою користь на тайбрейку, реалізувавши четвертий матчбол.

Дарія Снігур вперше в своїй кар'єрі обіграла тенісистку, що входить у топ-40 світового рейтингу (Младенович наразі посідає 38-е місце). Додамо, що на шляху до фіналу киянка пройшла також колишню 12-ту ракетку світу, бельгійку Яніну Вікмайєр, росіянку Анастасію Потапову і полячку Магдалену Френх.

Суперницею українки у фіналі стане румунська тенісистка Ана Богдан (121-а ракетка світу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, неймовірний удар Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі назвали найкращим у світі.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!