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8 листопада • оновлено в 18:47
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14-й тур Прем'єр-ліги: де дивитися Шахтар – Динамо та інші матчі

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В українській футбольній Прем'єр-лізі 9-10 листопада будуть зіграні матчі 14-го туру чемпіонату.

Вся увага вболівальників і експертів буде прикута до нової битви донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", які зіграють у неділю на стадіоні "Металіст" у Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок – о 17:00.

Новини
ФФУ покарала "Динамо" за матч Кубка України з "Шахтарем"

Всі матчі ігрового дня можна буде побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад поєдинків і трансляцій.

Прем'єр-ліга України. 14-й тур

9 листопада (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Карпати", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Євген Арановський

14:00. "Десна" – "Дніпро-1", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Віктор Копієвський

17:00. "Львів" – "Ворскла", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Максим Козиряцький

10 листопада (неділя)

14:00. "Зоря" – "Колос", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Юрій Іванов

17:00. "Шахтар" – "Динамо", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Микола Балакін

19:30. "Олександрія" – "Олімпік", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Сергій Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) покарала бразильського легіонера донецького "Шахтаря" перед матчем з "Динамо" 10 листопада.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прем'єр-ліга України Динамо - Шахтар
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