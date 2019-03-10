Суперник Усика довiв до сказу чемпіона світу: спортивні підсумки 9 березня

Чемпіон світу втратив самовладання через суперника Усика, а промоутер Повєткіна висловився про Усика. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 9 березня.
Крім того, у Коноплянки з'явився новий варіант продовження кар'єри і українська тенісистка створила сенсацію на супертурнірі в США. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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