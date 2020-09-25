Студенти та викладачі Олімпійського коледжу вийшли на мітинг під Кабмін

Студенти та викладачі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного влаштували акцію протесту під будівлею Кабінету міністрів України.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, вони вимагають скасувати рішення про реорганізацію навчального закладу та відправити у відставку в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Учасники мітингу закликали почати розслідування конфлікту, який переріс у бійку з поліцейськими на території коледжу в четвер, 24 вересня, і звільнити студента Єгора Батерона, затриманого під час цих подій.

Відзначається, що акція проходить мирно. Порядок на ній охороняють десятки силовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталася бійка між учнями та викладачами навчального закладу з одного боку та поліцейськими з іншого.