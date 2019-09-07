Став відомий точний час початку бою Хабіб - Пор'є: спортивні підсумки 6 вересня

Бій Хабіб – Пор'є: стало відомо точний час початку чемпіонського поєдинку, а чемпіон світу прийняв радикальне рішення заради Ломаченка.

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