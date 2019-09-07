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8 вересня • оновлено в 11:17
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Став відомий точний час початку бою Хабіб - Пор'є: спортивні підсумки 6 вересня

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Бій Хабіб – Пор'є: стало відомо точний час початку чемпіонського поєдинку, а чемпіон світу прийняв радикальне рішення заради Ломаченка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці 6 вересня.

Крім того, Лукашенко зробив сенсаційну пропозицію Україні і Росії і Світоліна драматично програла в півфіналі US Open. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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