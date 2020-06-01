З'явилися свіжі дані про стан батька Хабіба

Батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап як і раніше знаходиться у вкрай важкому стані.

За словами президента Fight Nights Global Каміла Гаджиєва позитивної динаміки в лікуванні фахівця не спостерігається. Він так само знаходиться в стані коми.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова Sportbox

"Сьогодні спілкувався з товаришем Хабіба. Він сказав, що змін жодних немає. Стан важкий", – наводить слова Гаджиєва "Спорт-Експрес".

Нагадаємо, Абдулманапа Нурмагомедова було госпіталізовано в кінці квітня, а пізніше доставлено до лікарні в Москву. Там у нього виявили коронавірус, який дав ускладнення. В результаті батькові Хабіба була зроблена операція на серці. Крім того, у Нурмагомедова-старшого уражені 75% легких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор заявив, що молиться за здоров'я тренера свого принципового суперника.

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