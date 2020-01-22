"Зруйнував усе враження": "слуга народу" Беленюк розповів про перехід у MMA

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк висловився про свій можливий перехід в змішані єдиноборства (MMA).

Жан Беленюк "Трибуна"

"Всі дуже сильно чекають мене там. Дав обіцянку, що буду намагатися показати себе в цьому виді спорту. Дуже багато борців переходять у ММА, але виникають питання, наскільки це ефективно і розумно. Поки мені до октагону дуже далеко. Головне – це поставити правильний удар, мати хоч якесь уявлення, як правильно вести себе саме в боях", – сказав Беленюк в інтерв'ю сайту "Трибуна".

Також він акцентував увагу на тому, що боротьба і ММА – це "абсолютно різні види спорту".

"Не хочеться, щоб перший же вихід в октагон зруйнував все враження від попередньої кар'єри. Тому потрібно добре підготуватися. Якщо я побачу в собі потенціал, зрозумію, що у мене дійсно може щось вийти, то чому ні? Здається, ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в ММА", – додав знаменитий спортсмен і новоспечений політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Слуга народу" Жан Беленюк на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з поясом UFC – головної спортивної організації в світі MMA.

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