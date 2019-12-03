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3 грудня • оновлено в 20:33
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"Зроблю яєчню": Фергюсон пообіцяв знищити Хабіба

3.1т
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Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон впевнений, що зуміє перемогти чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

"Я в голові у цього хлопця. Він стежить за мною. Тренується щосили. Він буде нервувати і припуститься помилки, на якій я його підловлю. Я зроблю це під час сутички, зроблю з нього яєчню. У цього хлопця є проблема на ім'я Тоні Фергюсон, і я прийду за ним. Сезон полювання відкрито", – заявив Фергюсон в інтерв'ю MMAJunkie.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

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Бій між американцем і росіянином відбудеться 18 квітня в Брукліні. Хабіб Нурмагомедов виграв усі 28 своїх поєдинків, а у Тоні Фергюсона в активі 25 перемог і три поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брат Хабіба Усман Нурмагомедов побив українця Романа Головінова на турнірі в ОАЕ.

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Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
А телеге так этого и хочется. Давайте дождёмся боя и очередной раз обоз обосрём!
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