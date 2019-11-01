"Знущався наді мною": американський боєць UFC розповів правду про Хабіба

Американський боєць змішаного стилю Нейт Діас розповів про конфлікт, що стався в 2015 році, з чинним чемпіоном UFC росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Тоді американець завдав Хабібу ляпаса і вступив у конфлікт з командою росіянина.

Нейт Діас ZUMAPRESS.com

"Я не той тип, який починає затравлювати і задиратися. Коли все це сталося, я просто стояв і спостерігав за поєдинком мого друга. Вони ж робили групове фото і сміялися наді мною. Нурмагомедов сказав мені: "Чого ти, перестань". І всі вони знову засміялися, 12 російських чуваків. Тоді я дав йому ляпаса, щоб смішно стало мені. Але він не зробив нічого", – цитує спортсмена BJ Penn.

За його словами, Нурмагомедов тільки прикидається "правильним" в протистоянні з Конором МакГрегором.

"Тоді я був у гніві, мені не слід було так чинити, це було нерозумно, але він знущався наді мною. Тепер же Хабіб грає в "містера правильність". Він каже, що йому не потрібен треш-ток і все в цьому дусі. У конфлікті з Конором він взяв на себе роль жертви", – сказав Діас.

Наступним суперником Діаса стане Хорхе Масвідаль, з яким вони проведуть поєдинок на UFC 244.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Хабіба зробив заяву про кар'єру сина, яка, за його словами, близька до завершення.

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