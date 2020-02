Знову найкращі! Українські легкоатлетки завоювали два "золота" на престижному турнірі

Українські легкоатлетки продовжили свою переможну серію на турнірах в закритих залах у сезоні-2020. Після феєрії у словацькому місті Баньска Бистриця наші дівчата переможно виступили в Глазго.

Так в секторі для стрибків у висоту на престижному турнірі золоту медаль завоювала одна з найкрасивіших спортсменок України Ярослава Магучіх. 18-річна спортсменка випередила всіх своїх конкуренток, підкоривши планку на висоті 1,93 метра.

Youngsters are dominating the field events here in Glasgow💥.



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the women's high jump with a clearance of 1.93m. #WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO