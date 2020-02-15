Головна Новини
15 лютого • оновлено в 21:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Знову найкращі! Українські легкоатлетки завоювали два "золота" на престижному турнірі

1.4т
Читати матеріал російською

Українські легкоатлетки продовжили свою переможну серію на турнірах в закритих залах у сезоні-2020. Після феєрії у словацькому місті Баньска Бистриця наші дівчата переможно виступили в Глазго.

Так в секторі для стрибків у висоту на престижному турнірі золоту медаль завоювала одна з найкрасивіших спортсменок України Ярослава Магучіх. 18-річна спортсменка випередила всіх своїх конкуренток, підкоривши планку на висоті 1,93 метра.

Цікаво, що на турнірі в Словаччині Магучіх для перемоги знадобилося взяти висоту у 1,96 м.

Новини
Є "золото"! Українські легкоатлетки зробили медальний дубль на престижному турнірі

У свою чергу в стрибках у довжину перше місце посіла Марина Бех-Романчук. Українка стрибнула на 6 метрів 90 сантиметрів, і продовжує лідирувати в загальному заліку World Indoor Tour.

Українські легкоатлетки завоювали два "золота" на престижному турнірі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослава Магучіх виграла турнір у Карлсруе, встановивши світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
легка атлетика
Особи
Марина Бех-Романчук Ярослава Магучiх
Місце
Шотландія Глазго
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Украинки завоевать золото могут только в конкурсе "Глубокая глотка"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Хорн выше Жаклена
2.82 Сделать ставку
Лацио
VS
Интер
Гости не проиграют
1.57 Сделать ставку
Пидгрушна выше Данкли
1.57 Сделать ставку
Аризона Койотс
VS
Вашингтон Кэпиталз
Победа Вашингтона с нулевой форой
1.79 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Лос-Анджелес Кингз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.96 Сделать ставку
Оттава Сенаторз
VS
Торонто Мэйпл Лифс
Победа Оттавы с форой в +1,0 шайбы
1.82 Сделать ставку
Монреаль Канадиенс
VS
Даллас Старз
Победа Далласа с нулевой форой
1.98 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Сан-Хосе с форой в +1,0 шайбы
1.61 Сделать ставку
Флорида Пантерз
VS
Эдмонтон Ойлерз
Победа Флориды с нулевой форой
1.69 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Филадельфия Флайерз
Победа Тампа-Бэй в основное время
1.87 Сделать ставку