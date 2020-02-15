Знову найкращі! Українські легкоатлетки завоювали два "золота" на престижному турнірі

Українські легкоатлетки продовжили свою переможну серію на турнірах в закритих залах у сезоні-2020. Після феєрії у словацькому місті Баньска Бистриця наші дівчата переможно виступили в Глазго.

Так в секторі для стрибків у висоту на престижному турнірі золоту медаль завоювала одна з найкрасивіших спортсменок України Ярослава Магучіх. 18-річна спортсменка випередила всіх своїх конкуренток, підкоривши планку на висоті 1,93 метра.

Youngsters are dominating the field events here in Glasgow💥.



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the women's high jump with a clearance of 1.93m. #WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO - World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020

Цікаво, що на турнірі в Словаччині Магучіх для перемоги знадобилося взяти висоту у 1,96 м.

У свою чергу в стрибках у довжину перше місце посіла Марина Бех-Романчук. Українка стрибнула на 6 метрів 90 сантиметрів, і продовжує лідирувати в загальному заліку World Indoor Tour.

Ukraine's Maryna Bekh-Romanchuk wins the women's long jump with a distance of 6.90m. #WorldIndoorTour pic.twitter.com/SkoxM2vhm9 - World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослава Магучіх виграла турнір у Карлсруе, встановивши світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!