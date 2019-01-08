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''З ноги'': дівчина з UFC розповіла, як забила до напівсмерті грабіжника

2.4тЧитати матеріал російською

Бразильська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Поляна Віана розповіла подробиці того, як дала відсіч грабіжнику, який намагався відібрати у неї мобільний телефон.

За її словами, чоловік погрожував їй, роблячи вигляд, що озброєний пістолетом. "У цей час я подумала, що навіть якщо це реальний пістолет, то в нього не буде часу його дістати. Тому я завдала два удари руками і один ногою, він впав, і я впіймала його на задушливий прийом. Потім посадила його туди, де він сидів, і сказала, що тепер ми будемо чекати поліції", — цитує Віану mmajunkie.com.

напад на Поляну Віану

напад на Поляну Віану

Instagram Поляни Віани

напад на Поляну Віану

напад на Поляну Віану

Instagram Поляни Віани

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Не Конор: названо головну небезпеку для Хабіба

Нагадаємо, інцидент стався на вулицях Ріо-де-Жанейро. Про нього першим повідомив президент UFC Дана Уайт.

On the left is @polyanaviana, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea

Публікація від Dana White (@danawhite)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор сенсаційно не назвав росіянина Хабіба Нурмагомедова суперником по першому бою 2019 року.

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Тема
UFC
Місце
БразиліяРіо-де-Жанейро
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