Знаменитого російського бійця обплювали і вдарили по голові перед боєм: відеофакт

Американський боксер Пол Малін’яджі та російський боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов влаштували бійку під час прес-конференції щодо їхнього бою 20 червня.

Спортсмени поб'ються на турнірі Bare Knuckle FC у Флориді. Напередодні Маліньяджі і Лобов зустрілися з представниками ЗМІ, перетворивши спілкування з журналістами в обопільні образи.

Після того, як слово було надано американцеві, він спровокував суперника, а потім вдарив його мікрофоном по голові.

Пізніше, коли бійців запросили на дуель поглядів, колишній боксер плюнув у росіянина, а у відповідь Лобов вдарив Малін’яджі в обличчя.

Цікаво, що обидва бійці працювали в таборі ірландського екс-чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський боксер Олександр Устінов програв бій ефектним нокаутом.

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