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6 жовтня • оновлено в 17:47
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Знаменитий російський ексфутболіст п'яним збив дитину на "зебрі" - момент потрапив на відео

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Колишній російський футболіст Віталій Бут, який став депутатом міської думи Новоросійська від партії Єдина Росія, збив дитину на пішохідному переході і втік з місця події.

За інформацією РЕН ТВ, 4 жовтня 46-річний Бут їхав за кермом автомобіля Range Rover в стані алкогольного сп'яніння. Його затримали і порушили справу за двома статтями: залишення місця аварії і керування автомобілем в нетверезому вигляді.

(момент ДТП на відео зліва)

Бут виступав за московське "Динамо", "Локомотив", "Чорноморець" і тульський "Арсенал". Він завершив кар'єру в 1998 році.

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Місце
Росія Новоросійськ
Тег
Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
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