Знаменитий боєць UFC нокаутом переміг у чемпіонському бою

Екс-чемпіон UFC у напівважкій ваговій категорії Джон Джонс на турнірі UFC 232, який пройшов в Інглвуді (Каліфорнія, США), переміг Олександра Густафссона і повернув титул.

Головний бій промоушена завершився у третьому раунді, коли Джонсу вдалося одразу виконати тейкдаун (перевести бій зі стійки у партер), зайти за спину і нанести декілька ударів в голову, від яких Густафссон не зміг захищатися.

У Джона Джонса це 24-а перемога за однієї поразки, ще один бій був визнаний таким, що не відбувся. У Олександра Густафссона — п'ята поразка в 19 боях.

Джон Джонс — Олександр Густафссон

Джон Джонс — Олександр Густафссон

Джон Джонс — Олександр Густафссон

Джон Джонс — Олександр Густафссон

Джон Джонс — Олександр Густафссон

Джон Джонс — Олександр Густафссон

Решта результатів UFC 232

Основний кард:

Майкл К'єза переміг Карлоса Кондіта больовим прийомом у другому раунді (кімура);

Корі Андерсон переміг Іліра Латіфа одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);

Олександр Волкановскі переміг Чеда Мендеса технічним нокаутом у другому раунді (удари руками).

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Попередній кард:

Уолт Харріс переміг Андрія Орловського роздільним рішенням суддів (27-30, 29-28, 29-28);

Меган Андерсон перемогла Кет Зінгано технічним нокаутом у першому раунді (травма ока);

Петро Ян переміг Дугласа Сілву де Андраде технічним нокаутом у другому раунді (зупинка кута);

Райан Хол переміг Бі Джея Пенна больовим прийомом у першому раунді (скручування п'яти).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж турнірі Аманда Нуньєс ефектним нокаутом встановила історичний рекорд UFC.