Знамениті українки зробили золотий дубль в Діамантовій лізі

Прославлена українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла шостий етап Діамантової ліги в Римі. 22-річній киянці з першої спроби підкорилася планка на висоті 198 см.

Другою стала ще одна представниця нашої країни. 18-річна дніпрянка Ярослава Магучіх стрибнула на висоту 195 см.

Відзначимо, що нашим знаменитим співвітчизницям не вперше займати перші два рядки на цьому турнірі. 1-й етап в Монако і 2-й етап в Стокгольмі виграла Ярослава. При цьому Юля займала друге місце.

8 вересня українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярославу Магучіх та Ірина Геращенко зайняли перші три місця на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в німецькому Дессау.