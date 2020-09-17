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Знамениті українки зробили золотий дубль в Діамантовій лізі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,2 т.
Ярослава Магучіх і Юлія Левченко

Прославлена українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла шостий етап Діамантової ліги в Римі. 22-річній киянці з першої спроби підкорилася планка на висоті 198 см.

Другою стала ще одна представниця нашої країни. 18-річна дніпрянка Ярослава Магучіх стрибнула на висоту 195 см.

Результати в секторі для стрибків у висоту

Юлія Левченко стрибнула на 198 см

Відзначимо, що нашим знаменитим співвітчизницям не вперше займати перші два рядки на цьому турнірі. 1-й етап в Монако і 2-й етап в Стокгольмі виграла Ярослава. При цьому Юля займала друге місце.

8 вересня українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярославу Магучіх та Ірина Геращенко зайняли перші три місця на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в німецькому Дессау.

ІталіяРимлегка атлетикаЮлія ЛевченкоЯрослава Магучiх
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