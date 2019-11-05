Знаменита російська фігуристка стала жертвою паралімпійця-збоченця

Глухонімий паралімпієць намагався зірвати знаменитiй російськiй фігуристцi Олені Косторній виступ у Франції.

Спортсменці надходили погрози від якогось Вадима, що він підірве готель, в якому вона зупинилася під час етапу Гран-прі. Також анонімні повідомлення про "замінування" отримали і на льодовій арені, де проходили змагання, повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

Псевдотерориста швидко вирахували. Ним виявився 56-річний паралімпійський велогонщик Вадим Веслополов. Чоловік розміщував на своїй сторінці фото юної фігуристки і цілував плакати з її зображенням.

Алена Косторних

Вадим Веслополов

Вадим Веслополов.

Вадим Веслополов.

Інтерпол Франції вже передав інформацію про Веслополова російським спецслужбам. Відзначимо, що Косторна на цьому етапі завоювала золоту медаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні цього року російська фігуристка Ганна Щербакова встановила рекорд на етапі Гран-прі Skate America в Лас-Вегасі (США). Вона стрибнула два четверні Лутца в довільній програмі.

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