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5 листопада • оновлено в 20:39
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Знаменита російська фігуристка стала жертвою паралімпійця-збоченця

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Глухонімий паралімпієць намагався зірвати знаменитiй російськiй фігуристцi Олені Косторній виступ у Франції.

Спортсменці надходили погрози від якогось Вадима, що він підірве готель, в якому вона зупинилася під час етапу Гран-прі. Також анонімні повідомлення про "замінування" отримали і на льодовій арені, де проходили змагання, повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

Псевдотерориста швидко вирахували. Ним виявився 56-річний паралімпійський велогонщик Вадим Веслополов. Чоловік розміщував на своїй сторінці фото юної фігуристки і цілував плакати з її зображенням.

Алена Косторних

Алена Косторних

Вадим Веслополов

Вадим Веслополов

Вадим Веслополов.

Вадим Веслополов.

Вадим Веслополов.

Вадим Веслополов.

Інтерпол Франції вже передав інформацію про Веслополова російським спецслужбам. Відзначимо, що Косторна на цьому етапі завоювала золоту медаль.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні цього року російська фігуристка Ганна Щербакова встановила рекорд на етапі Гран-прі Skate America в Лас-Вегасі (США). Вона стрибнула два четверні Лутца в довільній програмі.

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Тема
фігурне катання
Місце
Франція
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