Росія зізналася у допінгу? Що це означає

Тема грандіозного допінгового скандалу в російському спорті продовжує посідати одне з чільних місць на сторінках світової преси. 25 травня у ЗМІ з'явилася інформація, яка може справити враження бомби, що розірвалася, якщо, звісно, виявиться правдивою.

Що сталося?

Французьке видання L'Equipe заявило, що отримало у своє розпорядження лист від керівників російського спорту, адресований голові Всесвітнього антидопінгового агентства Крейгу Ріді про визнання існування в країні допінгової системи.

Міністр спорту Павло Колобков

За даними французьких журналістів, заяву нібито підписали глава Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков, міністр спорту РФ Павло Колобков і глава Паралімпійського комітету країни Володимир Лукін.

"Ми щиро шкодуємо про всі маніпуляції і практики, що мали місце в Росії. Серйозна криза, що вплинула на російський спорт, була викликана неприйнятною ситуацією з антидопінговою системою, що було виявлено в ході робіт комісій Паунда, Макларена і Шміда. Від імені організацій, які ми представляємо, висловлюємо співчуття за те, що відбувалося ", - нібито йдеться у листі.

Це може бути правдою?

На перший погляд історія здається зовсім фантастичною. З якого це дива Росії визнавати свою провину, якщо останні кілька років вона посідала протилежну позицію? Але є відразу кілька моментів, які говорять на користь правдивості цієї інформації.

По-перше, серйозність джерела. L'Equipe - відоме видання, яке дуже дорожить своєю репутацією. Тому не стало б публікувати настільки грандіозну новину, не перевіривши її кілька разів.

По-друге, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) навідріз відмовляється відновлювати в правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Для цього росіяни повинні виконати дві головні умови - одна з них якраз визнання існування допінгової системи в країні.

Екс-віце-прем'єр по спорту Віталій Мутко

Чим це загрожує Росії? Наприклад, з 1 квітня 2018 року сусіди України більше не можуть подавати заявки на проведення міжнародних спортивних змагань. А це один з китів державної пропаганди в Росії, тому до проблеми могли поставитися серйозно. Відтак іншого виходу просто немає.

Крім того, кілька тижнів тому Володимир Путін відправив колишнього віце-прем'єра Віталія Мутко курувати будівництво по всій країні. Якщо хтось не в курсі, то саме Мутко, а не Колобков, всі ці роки вважався "головним по спорту" в країні. І саме його європейці вважають відповідальним за створення допінг системи, яка допомогла Росії виграти Олімпіаду в Сочі у 2014 році.

Можливо у Кремлі вже знайшли, на кого повісити відповідальність за скандал? Повірити в те, що Мутко діяв за власною ініціативою, можуть лише дуже наївні люди, але чому б не спробувати? Раптом європейці змінять гнів на милість.

Керлінгіст Олександр Крушельницький нещодавно попався на допінгу

А що кажуть в Росії?

У Кремлі поки ніяк не прокоментували інформацію L'Equipe. Немає також коментарів Мутко, Колобкова, Лукіна і Жукова, які нібито підписали листа. Не виключено, що їх і не буде. Або ж оточення Путіна назве повідомлення французьких журналістів вигадкою.

Однак, якщо вони не помилилися, то 14 червня цю все одно спливе нагору. На цей день призначене засідання спеціальної комісії ВАДА. І, за словами глави організації Крейга Ріді, якщо лист існує, то його повинні подати комісії.

Якщо це станеться, то у ВАДА готові розпочати процес відновлення РУСАДА. Якщо ні - росіяни так і залишаться у статусі прокажених у світі спорту.

Запасаємося попкорном, буде цікаво!

Як повідомляв OBOZREVATEL, WADA відмовилося відновлювати членство організації Росії.