ЗМІ назвали причину смерті батька Хабіба Нурмагомедова
Названо причини смерті Абдулманапа Нурмагомедова. СЕ
Стало відомо, через що помер заслужений тренер Росії, батько чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.
За інформацією видання Mash, причиною смерті тренера стали ускладнення у вигляді крововиливу в мозок і сепсису.
ЗМІ назвали причину смерті батька Хабіба Нурмагомедова t.me/breakingmash/18988
25 квітня Хабіб-старший був госпіталізований в Махачкалі з підозрою на пневмонію. 3 травня батька Хабіба в екстреному порядку доставили в одну з лікарень Москви через проблеми з серцем. Йому зробили операцію і ввели в медикаментозну кому. У нього також виявили коронавірус, який вразив 75% його легких. Абдулманап не міг дихати самостійно, тому його підключили до апарату ЕКМО.
Пізніше з'явилася інформація про те, що батько Хабіба вилікувався від коронавiрусу, а його стан поліпшується. Пізніше сам боєць UFC розповів про тяжкі наслідки коронавiрусу у Абдулманапа.