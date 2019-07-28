Змагання в Росії завершилися вогнянною трагедією - смертельний момент потрапив на відео

Змагання з дрег-рейсинг "Московська Миля" на трасі в Биково (селище міського типу в Раменському районі Московської області) завершилися смертю гонщика.

наслідки аварії КП

Під час одного з кваліфікаційних заїздів пілот Ніссан ГТР R35 Сергій Боричів не впорався з керуванням і вилетів з траси. Транспортний засіб зруйнував телевізійну вишку і загорівся. Спортсмен помер, не приходячи до тями.

Сам момент трагедії потрапив в телеефір.

Новини Авто влетіло в натовп глядачів на перегонах в Киргизії

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома в минулому українська гімнастка загинула у Львові в неділю, 16 червня. Жінку на смерть розчавило авто.

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