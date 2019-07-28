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Змагання в Росії завершилися вогнянною трагедією - смертельний момент потрапив на відео

5.7т Читати матеріал російською

Змагання з дрег-рейсинг "Московська Миля" на трасі в Биково (селище міського типу в Раменському районі Московської області) завершилися смертю гонщика.

наслідки аварії

наслідки аварії

КП

Під час одного з кваліфікаційних заїздів пілот Ніссан ГТР R35 Сергій Боричів не впорався з керуванням і вилетів з траси. Транспортний засіб зруйнував телевізійну вишку і загорівся. Спортсмен помер, не приходячи до тями.

Сам момент трагедії потрапив в телеефір.

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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пилота жалко, хотя, кто его знает. Можнет он крымнашист. Это еще одно доказательство, на раиссии любые соревнования опастны для жизни. Даже щахматы с шашками, вдруг ФСБ арестуют за неправильные мысли.
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Івах Валентин
Івах Валентин
Кризский Игорь, при чем тут крымнашист? Ты кончелыга обоссаная!!! Человек трагически умер ты тут хyйню порошенковскую втираешь гнида!!! Чтобы твои все родные сдохли в муках тварь!!!
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