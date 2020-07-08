Зірка UFC про гонорари: могла заробити стільки ж на постійній роботі

Зірка жіночого дивізіону UFC Пейдж ВанЗант поскаржилася на низькі гонорари в промоушені. 11 липня вона проведе свій останній бій за контрактом на UFC 251 проти Аманди Рібас.

"Я порахувала всі гроші, зароблені мною в UFC за останні шість років, і зрозуміла, що могла б отримати стільки ж на постійній роботі. Я дуже вдячна UFC за все, що вони для мене зробили, і чесно виконаю свій контракт до кінця, але я хочу, щоб мене оцінили по достоїнству і запропонували мені достатню кількість грошей. Я себе ні з ким не порівнюю і вважаю, що всі ми в UFC гідні заробляти більше. Ми щодня йдемо на великі жертви", – цитує слова ВанЗант видання MMAFighting.

Відзначимо, що вона провела 12 поєдинків у змішаних єдиноборствах, вигравши вісім із них. ВанЗант взяла участь у восьми боях під егідою промоушену, перемігши в п'яти з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс заявив, що припиняє співпрацю з промоушеном після того, як їм не вдалося домовитися про гроші.