Руки-базуки після операції побився з колишнім зеком

Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько Руки-базуки через зловживання ін'єкціями синтола в біцепси, повернувся в октагон після операції по зменшенню м'язів.

Кирило Терешин на прізвисько Руки-базуки vk.com/rukibazuki_official

Нагадаємо, в жовтні 2019 року 23-річний Терешин дебютував у єдиноборствах, програвши іншому блогеру Олегу Монголу в поєдинку за альтернативними правилами MMA. В кінці минулого року у Терешина відбулося запалення біцепсів, і потрібне було екстрене хірургічне втручання. Лікарі при цьому попереджали про загрозу ампутації рук.

Незабаром після операції Руки-базуки провів бій з колишнім ув'язненим Геннадієм Беззубіковим на прізвисько Гена Собака. Той провів в ув'язненні більше 10 років, а після звільнення став героєм проекту YouTube-каналу True Gym "Із зека в людину".

Руки-базуки (праворуч) проти Гени Собаки Фото YouTube-каналу True Gym

Бій Терешина і Беззубікова пройшов в октагоні, але за правилами боксу. За регламентом суперники провели один трихвилинний раунд. Спочатку вони діяли обережно, потім Терешин кинувся в атаку і провів багатоударну комбінацію, однак Беззубіков вистояв.

Відео бою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на турнірі ММА нокаутований боєць напав раптово на суддю, застосувавши до нього больовий прийом.

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