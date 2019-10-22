"Жінка-павук" побила світовий рекорд у скелелазінні і стала зіркою інтернету

Індонезійська скалолазка Арьєс Сусанті стала зіркою інтернету після вражаючого виступу на чемпіонаті світу в Китаї.

Арьєс Сусанті instagram.com/aries_susanti

24-річна дівчина подолала 15-метрову вертикальну стіну менш ніж за сім секунд, впевнено посівши перше місце в своїй дисципліні. Разом із завоюванням золотої медалі індонезійка встановила новий світовий рекорд.

Дівчина миттєво прославилася в соцмережах і надихнула уболівальників спорту: "Ми знайшли справжню людину-павука", "Вау, це ж індонезійська диво-жінка!" Один з користувачів заявив, що "більше часу витрачає на те, щоб піднятися вранці з ліжка".

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Відзначимо, що скелелазіння вперше включено до програми літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кенійська бігунка в неймовірному стилі побила 16-річний світовий рекорд, вигравши Чиказький марафон.

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