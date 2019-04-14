Жданов закликав підвищити зарплату тренерам-викладачам

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов звернувся до обласної влади та органів місцевого самоврядування з проханням встановити надбавки для тренерів-викладачів спортивних установ за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Ігор Жданов

Цей механізм уже успішно працює в Черкасах і Коломиї.

"Діяти потрібно негайно, адже на жаль, останнім часом внаслідок низької заробітної плати падає престижність професії тренера (тренера-викладача), що призводить до значних проблем із кадровим забезпеченням закладів фізичної культури і спорту. Через низький рівень оплати праці все менше молодих спеціалістів приходять працювати в ДЮСШ та інші спортивні заклади комунальної форми власності", - написав чиновник у себе в Facebook.

В умовах децентралізації місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування отримали право самостійно впроваджувати нові підходи до матеріального заохочення працівників і створення для них додаткових мотиваційних засад.

Як приклад Жданов навів рішення Черкаської міської ради щодо встановлення додатково до діючих заохочувань доплати у розмірі до 50% від посадового окладу тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які передбачені у бюджеті міста.

"Міністерство молоді та спорту України просить підтримати ініціативу Черкаської міської ради, що значно вплине на престижність професії тренера задля створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді", - підсумував Жданов.

Раніше Жданов представив нові вимоги для закупівлі форми для спортсменів і офіційних делегацій національних збірних наших команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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