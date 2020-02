Земля - повітря: страшна аварія на фініші перегонів NASCAR ледь не коштувала життя чемпіону

Знаменита гонка "Дайтона 500" в рамках чемпіонату NASCAR, яка традиційно проходить на автодромі в Дайтона-Біч (штат Флорида, США), ледь не завершилася трагедією.

Американський гонщик Райан Ньюман зазнав серйозної аварії на останньому колі гонки, отримавши важкі травми.

На момент зіткнення Ньюман лідирував, за лідерство з ним боролися Райан Блейні і Денні Хемлін. Пілоти не поділили один з поворотів, і сталася аварія, в результаті якої машина Ньюмана перекинулася.

Відео аварії:

