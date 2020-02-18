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18 лютого • оновлено в 12:08
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Земля - повітря: страшна аварія на фініші перегонів NASCAR ледь не коштувала життя чемпіону

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Знаменита гонка "Дайтона 500" в рамках чемпіонату NASCAR, яка традиційно проходить на автодромі в Дайтона-Біч (штат Флорида, США), ледь не завершилася трагедією.

Американський гонщик Райан Ньюман зазнав серйозної аварії на останньому колі гонки, отримавши важкі травми.

Аварія Райана Ньюмана

Аварія Райана Ньюмана

AP

На момент зіткнення Ньюман лідирував, за лідерство з ним боролися Райан Блейні і Денні Хемлін. Пілоти не поділили один з поворотів, і сталася аварія, в результаті якої машина Ньюмана перекинулася.

Відео аварії:

Ньюман був відправлений до лікарні у важкому стані. За повідомленнями медиків, його життю вже ніщо не загрожує. 42-річний гонщик виступає в NASCAR з 1993 року. Він ставав переможцем гонки "Дайтона 500" в 2008 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час традиційної велогонки в Саудівській Аравії сильний вітер здув гонщиків з траси, спровокувавши масову аварію.

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Автор
Юрій Трохимчук
Місце
США
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