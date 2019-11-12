Відомий російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Зелім Імадаєв зазнав нищівної поразки від Денні Робертса на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

24-річний напівсередньоваговик впевнено вів у бою, однак за кілька секунд до кінця другого раунду пропустив від американця потужний удар точно в щелепу. Рефері моментально зупинив зустріч. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини Російський боєць здобув ефектну перемогу на турнірі UFC в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж турнірі російський боєць Магомед Анкалаєв добув яскраву перемогу над чемпіоном африканської топорганізації Extreme Fighting Championoship (EFC) Далчу Лунгіамбулу.

У поєдинку напівважкої ваги 27-річний уродженець Махачкали жорстко нокаутував африканця в третьому раунді.

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