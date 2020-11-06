Збірну України зняли з літака на шляху до ЧС: спортивні підсумки 5 листопада
Збірна України з бодібілдингу та фітнесу потрапила у скандал через порушення режиму, а луганська "Зоря" програла грецькому АЕКу в матчі Ліги Європи.
Крім того, Мірча Луческу звернувся до Ліонеля Мессі після матчу "Динамо" і "Барселони".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 5 листопада. Наги читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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