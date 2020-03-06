Збірна України взяла "срібло" на чемпіонаті світу з хокею з м'ячем у Росії

Чоловіча збірна України з хокею з м'ячем посіла друге місце в Групі B на чемпіонаті світу, який пройшов у російському Іркутську, поступившись у фіналі угорцям.

Наша команда посіла другу позицію в групі A, здобувши 2 перемоги над Швейцарією (4:1) та Чехією (2:0) при 1 нічиїй з Нідерландами (2:2) та 1 поразці з Угорщиною (0:2). У плей-офф українці по черзі розібралися з Латвією (5:1) та Монголією (3:1). У вирішальному поєдинку розігрувалося підвищення до Групи A, але нашій збірній знову не вдалося зломити опір угорців, незважаючи на нічию 1:1 після першої половини зустрічі – 1:4.

Збірна України з хокею з м'ячем KP.ua

Незважаючи на поразку в фіналі, "срібло" стало найкращим досягненням для України в історії змагань. Раніше найкращим показником було третє місце в груповому турнірі у 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею у 2020 році збірна України з хокею продовжить виступати в першому дивізіоні.

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