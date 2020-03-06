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6 березня • оновлено в 17:54
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Збірна України взяла "срібло" на чемпіонаті світу з хокею з м'ячем у Росії

1.9т
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Чоловіча збірна України з хокею з м'ячем посіла друге місце в Групі B на чемпіонаті світу, який пройшов у російському Іркутську, поступившись у фіналі угорцям.

Наша команда посіла другу позицію в групі A, здобувши 2 перемоги над Швейцарією (4:1) та Чехією (2:0) при 1 нічиїй з Нідерландами (2:2) та 1 поразці з Угорщиною (0:2). У плей-офф українці по черзі розібралися з Латвією (5:1) та Монголією (3:1). У вирішальному поєдинку розігрувалося підвищення до Групи A, але нашій збірній знову не вдалося зломити опір угорців, незважаючи на нічию 1:1 після першої половини зустрічі – 1:4.

Збірна України з хокею з м'ячем

Збірна України з хокею з м'ячем

KP.ua

Незважаючи на поразку в фіналі, "срібло" стало найкращим досягненням для України в історії змагань. Раніше найкращим показником було третє місце в груповому турнірі у 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею у 2020 році збірна України з хокею продовжить виступати в першому дивізіоні.

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Тема
хокей з м'ячем
Місце
Росія Іркутськ
Тег
Збірна України з хокею
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hunt andres
hunt andres
НезачОт. В стране-агрессоре результат не засчитывается))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Второе место среди дворовых команд это бесспорно крутой успех!
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