"Запах л*йна": Конор принизив Хабіба, який "трясеться від страху"

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох вагових категоріях Конор Макгрегор принизливо висловився про росіянина Хабіба Нурмагомедова.

"Хабіб трясеться від страху. Він тремтить і не хоче знову зустрічатися зі мною. Зрозумійте це. Він робить все, щоб не програти знову. Я відчуваю запах лайна. Він боїться, ось і все. Всі хочуть побачити наш реванш: Дейна Уайт, фанати – ми всі цього хочемо. Хабіб може бігти, але не зможе сховатися. Я з нетерпінням чекаю реваншу", – заявив Конор в ефірі Youtube-каналу TheMacLife.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року Нурмагомедов переміг МакГрегора в бою за титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіона (UFC) в легкій вазі.

Влітку Абдулманап Нурмагомедов, тренер і батько Хабіба, зробив заяву про те, що під час проведення турніру UFC в Абу-Дабі може відбутися реванш Хабіб - Конор.

Тренер Конора Джон Кавана заявив, що не залишає думок провести реванш.

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