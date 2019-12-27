"Закрий рота": Олександр Ємельяненко відповів брату, який оголосив його "мертвим"

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко відповів на слова свого старшого брата Федора, який раніше заявив, що брат для нього мертвий.

38-річний Олександр записав відеозвернення, в якому запропонував 43-річному Федору "закрити рота".

"Хочу тобі сказати, Федоте, рот свій закрий, забудь мене, мене для тебе не існує після твоїх слів. І я, і мама, і старша сестра, і молодший брат – ми прекрасно знаємо, який ти є насправді й хто ти. Продовжуй молитися своєму богу мамоні. Забудь мене, Федоте. А вам, люди добрі, гарного дня й настрою. Всіх благ, бувайте", – зазначив на відео в Instagram Ємельяненко-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Федір Ємельяненко заявив, що його молодший брат має "вибачитися перед тими, кого він зґвалтував, образив, скривдив, обдурив на гроші тощо".

У 2015 році Олександра Емельяненка визнали винним у зґвалтуванні й викраденні документів. 33-річного спортсмена засудили до чотирьох із половиною років в'язниці в колонії загального режиму.

Стосунки між братами зіпсувалися в 2017 році. Тоді Олександр розкритикував старшого брата за відмову заступитися за нього у сварці з іншим російським важковаговиком Сергієм Харитоновим. Федір у відповідь виступив із відкритим листом, де назвав свого брата Юдою.

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