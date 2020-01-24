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24 січня • оновлено в 20:16
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"Закатати": тренер Хабіба пригрозив Фергюсону

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Тренер і батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап не сумнівається в перемозі свого сина над Тоні Фергюсоном в поєдинку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), який запланований на 18 квітня.

Наставник чемпіона пообіцяв, що його підопічний не тільки захистить титул, а й зробить це ефектно.

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Адбулманап і Хабіб Нурмагомедова

Адбулманап і Хабіб Нурмагомедова

Спорт-Експрес

"Чи став Тоні сильнішbv? Для мене важливо, що Хабіб ніколи не був слабшим за Тоні. Хабіб ніколи не пропускав стільки ударів, він потужніший, він більш атакуючий і домінуючий боєць. Думаю, ми закатаємо Фергюсона. Але не можна сказати, що Тоні здав за ці роки. У цьому випадку він би програв, а такого не було", – сказав Нурмагомедов-старший в інтерв'ю Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що вже влітку може відбутися ще один бій Хабіба Нурмагомедова.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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Пигин Макс
Пигин Макс
И ведь закатает!!!
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