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10 жовтня • оновлено в 05:00
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Загиблу в Криму чемпіонку світу з Росії обікрала подруга

3.6т Читати матеріал російською

Мати загиблої чемпіонки світу з кікбоксингу Фатіми Жагупової звинуватила подругу дочки в крадіжці, пише телеграм-канал Mash.

Єльська (ліворуч) і Жагупова

Єльська (ліворуч) і Жагупова

Лариса Жагупова впевнена, що Юлія Єльська викрала з її квартири спортивні костюми і дорогі наручні годинники. Єльська, як і Жагупова, займалася кікбоксингом і виступала за збірну Росії.

Фатіма Жагупова – чемпіонка світу у вазі до 48 кг, шестикратна чемпіонка Росії, чотириразова володарка Кубка світу, переможниця чемпіонату Європи. Дівчині було 33 роки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні чемпіонка і віцечемпіонка світу з кікбоксингу Фатіма Жагупова й Еліна Гісмєєва загинули під час зборів у Севастополі.

Крім того, стали відомі подробиці трагедії. Дівчат намагалися врятувати за допомогою мотузок, але вони не встигли зачепитися.

Пізніше повідомили деталі загибелі спортсменок. За даними очевидців, Гісмєєва стрибнула в воду з напівзруйнованої конструкції.

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