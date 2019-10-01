"За ідеєю Зеленського": українських спортсменів не пустили на ЧС з міні-футболу

Збірна України через бюрократичні проблеми в неповному складі прилетіла до Австралії на чемпіонат світу 2019 з міні-футболу.

Із заявлених на турнір 22 футболістів візи отримали тільки 8 українських спортсменів, серед яких немає голкіперів. Команда вже подала апеляцію на відмову у видачі віз. Якщо вона виявиться успішною, то інші футболісти незабаром відправляться до Австралії, але почнуть грати тільки з другого туру.

В австралійському місті Перт збірну зустріли представники української діаспори Федерація міні-футболу України

Станом на 1 жовтня в України запланований стартовий матч ЧС-2019 з Ліваном, і футболістів на гру не вистачає. Тому в федерації міні-футболу України жартома вирішили доповнити команду представниками діаспори.

"Оскільки в складі команди на перший матч є лише 5 гравців і тренерів, ми вирішили підтримати ідею нашого президента Володимира Зеленського і піти трохи далі. Видавати паспорти нашої країни нашої діаспорі тут ми не можемо, але заявити пару гравців з місцевої української команди ми можемо. Отже, після вечірнього тренування буде вирішено, хто з "Козаків Перта" приєднається до нашої команди", - написали на сторінці федерації в Facebook.

На чемпіонаті світу з міні-футболу збірна України від 1 жовтня зіграє проти Лівану (початок о 16:00), 3 жовтня проти Румунії (15:30), а 5 жовтня проти збірної Нігерії (15:30).

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