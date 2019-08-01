"З яєчками": унікальну легкоатлетку Семеню не допустили до змагань жінок

Дворазова олімпійська чемпіонка Кастер Семеня не виступить на чемпіонаті світу-2019 із легкої атлетики. Причиною є надлишковий рівень чоловічого гормону в організмі атлетки.

Вердикт про заборону Семені виступати в Досі на чемпіонаті світу-2019, який стартує в кінці вересня, був визначений після розгляду справи у Федеральному суді Швейцарії.

Кастер Семеня

Семеня намагалася опротестувати правила Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), які наказують спортсменкам з аномально високим природним рівнем тестостерону приймати препарати, які знижують його концентрацію. 30 липня суд скасував своє ж рішення про тимчасове призупинення застосування таких правил, повідомляє Eurosport.

Це означає, що в Досі легкоатлетка не зможе захистити титул чемпіонки світу в бігу на 800 метрів.

Крапку в протистоянні знаменитої бігунки і легкоатлетичної федерації ставити рано. Так Семеня прокоментувала рішення суду: "Я дуже засмучена тим, що не зможу захистити здобутий із труднощами титул. Але це не змусить мене відступити в боротьбі за права всіх жінок-легкоатлеток".

Кастер Семеня

Нагадаємо, що:

Кастер Семеня — олімпійська чемпіонка 2012 і 2016 років, чемпіонка світу 2009 і 2017 років;

особливістю організму спортсменки є підвищений вміст чоловічого гормону;

винятковість досягнень Семені спонукала Міжнародну федерацію легкої атлетики провести спеціальне тестування, щоб переконатися в тому, що вона дійсно є жінкою. За даними газети Sydney Morning Herald, спортсменка виявилася гермафродитом, в її організмі виявлені яєчка;

у 2017 році Кастер Семеня одружилася на партнерці зі збірної ПАР Віолет Расеболе;

IAAF має намір довести в Спортивному суді, що Кастер Семеня повинна вважатися чоловіком і не може брати участь у забігах жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, IAAF випустила нові правила, згідно з якими спортсменки з високим рівнем тестостерону повинні боротися з чоловіками.

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