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11 вересня • оновлено в 00:18
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З рекордом! Україна зробила золотий дубль на легкоатлетичному турнірі

2.3т Читати матеріал російською

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко зайняли перші два місця в легкоатлетичному матчі Європа – США, який пройшов у Мінську (Білорусь).

Левченко взяла "золото", стрибнувши на 2,02. 21-річна киянка на 4 см випередила свою співвітчизницю. Для Юлії ця висота стала рекордом кар'єри і третім результатом сезону в світі.

Третє місце зайняла знаменита росіянка Марія Ласіцкене, що представляє команду авторизованих незалежних атлетів (АНА).

З рекордом! Україна зробила золотий дубль на легкоатлетичному турнірі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня Юлія Левченко завоювала срібну медаль на фінальному етапі "Діамантової ліги".

12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
Місце
Білорусь Мінськ
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