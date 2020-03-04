Головна Новини
4 березня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

З Харлан зробили ляльку Барбі

3.3т
Читати матеріал російською

Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан стала першою спортсменкою в історії нашої країни, яка була нагороджена персональною лялькою Барбі.

"Мені дуже приємно. Я перебуваю в числі дівчат, які настільки великі в своїй справі, але Барбі вибрав саме мене. Займаюся спортом 20 років, але не помічаю багатьох речей. У мене була Барбі, одягала її, шила сукню. Але ніколи не думала , що сама буду Барбі", – цитує tribuna.com Харлан.

Крім Харлан, спеціальної копією нагороджені ще 9 спортсменок світу з різних видів спорту, в тому числі Аманди Анрі, Маланка Міхамбо, Тереза Бонвало, Анат Леліор, Айрін Палшіте, Діна Ешер-Сміт та інші.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

@olgakharlan

Ольга Харлан

Ольга Харлан

@olgakharlan

Ольга Харлан

Ольга Харлан

@olgakharlan

Ольга Харлан

Ольга Харлан

tribuna.com

Ольга Харлан

Ольга Харлан

tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування, який проходив в канадському Монреалі. На церемонії нагородження Ольга була збентежена гімном України.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Фехтування" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Фехтування
Особа
Ольга Харлан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Наполи
VS
Интер
Гости не проиграют
1.54 Сделать ставку
Эберг будет в тройке призеров
2.5 Сделать ставку
Свитолина
VS
Говорцова
Тотал меньше 20-ти геймов
1.9 Сделать ставку
Мария
VS
Конта
Победа немки
4.32 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Петерсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Грачева
VS
Цуренко
Победа украинки
1.41 Сделать ставку
Дерби
VS
Манчестер Юнайтед
Дерби с форой (+1.5)
1.62 Сделать ставку
Гранада
VS
Атлетик
Победа Атлетика с форой (0)
1.97 Сделать ставку
Сент-Этьен
VS
Ренн
Победа Ренна с форой (0)
1.87 Сделать ставку
Фейенорд
VS
НАК Бреда
Инд. тотал Фейенорда в 1-м тайме больше 1 гола
1.83 Сделать ставку