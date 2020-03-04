Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан стала першою спортсменкою в історії нашої країни, яка була нагороджена персональною лялькою Барбі.

"Мені дуже приємно. Я перебуваю в числі дівчат, які настільки великі в своїй справі, але Барбі вибрав саме мене. Займаюся спортом 20 років, але не помічаю багатьох речей. У мене була Барбі, одягала її, шила сукню. Але ніколи не думала , що сама буду Барбі", – цитує tribuna.com Харлан.

Крім Харлан, спеціальної копією нагороджені ще 9 спортсменок світу з різних видів спорту, в тому числі Аманди Анрі, Маланка Міхамбо, Тереза Бонвало, Анат Леліор, Айрін Палшіте, Діна Ешер-Сміт та інші.

Ольга Харлан @olgakharlan

Ольга Харлан @olgakharlan

Ольга Харлан @olgakharlan

Ольга Харлан tribuna.com

Ольга Харлан tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування, який проходив в канадському Монреалі. На церемонії нагородження Ольга була збентежена гімном України.

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