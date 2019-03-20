З будинків після цунамі: японці зробили неймовірний смолоскип для ОІ-2020 — фотофакт

В Японії оргкомітет Олімпіади-2020 презентував смолоскип XXXII літніх Ігор, які відбудуться з 24 липня по 9 серпня у Токіо.
Смолоскип Олімпіади-2020
RTVI / AP
Смолоскип Олімпіади-2020
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Символ Олімпійських ігор зроблений у формі квітки сакури. За задумом творців з кожної "пелюстки" виходитимуть окремі язики полум'я, що об'єднуються воєдино.
The design of the Tokyo 2020 Olympic Torch has been unveiled🥳 The torch bears the motif of a cherry blossom , Japan's most familiar and best-loved flower. With the arrival of the cherry blossom season in March 2020 року, the Olympic Torch will be integrated with the "Hope Lights our way" concept of the Tokyo 2020 Olympic Torch Relay and will commence its journey across Japan 🌸 # Tokyo2020 #TorchRelay #olympicflame
Матеріал для всіх смолоскипів частково взятий з переробленого алюмінію з житлових будинків, які постраждали від землетрусу і цунамі 2011 року.
Олімпійський вогонь буде запалений в Афінах 11 березня 2020-го — в чергову річницю трагедії. Через тиждень його доправлять до Країни Вранішнього Сонця, а 26 березня у префектурі Фукусіма розпочнеться естафета вогню.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний олімпійський комітет України залучив кошти на підготовку українських баскетболістів до літньої Олімпіади 2020 року.
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