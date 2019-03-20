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З будинків після цунамі: японці зробили неймовірний смолоскип для ОІ-2020 — фотофакт

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В Японії оргкомітет Олімпіади-2020 презентував смолоскип XXXII літніх Ігор, які відбудуться з 24 липня по 9 серпня у Токіо.

Смолоскип Олімпіади-2020

Смолоскип Олімпіади-2020

RTVI / AP

Смолоскип Олімпіади-2020

Смолоскип Олімпіади-2020

twitter.com/77Beni69

Символ Олімпійських ігор зроблений у формі квітки сакури. За задумом творців з кожної "пелюстки" виходитимуть окремі язики полум'я, що об'єднуються воєдино.

Матеріал для всіх смолоскипів частково взятий з переробленого алюмінію з житлових будинків, які постраждали від землетрусу і цунамі 2011 року.

Олімпійський вогонь буде запалений в Афінах 11 березня 2020-го — в чергову річницю трагедії. Через тиждень його доправлять до Країни Вранішнього Сонця, а 26 березня у префектурі Фукусіма розпочнеться естафета вогню.

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Тема
Олімпіади-2020
Місце
ЯпоніяТокіо
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