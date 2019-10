Українка визнана кращою молодою легкоатлеткою року в Європі

18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала приз "Висхідна зірка" на урочистій щорічній церемонії нагородження EA Golden Tracks, яка пройшла в Талліні (Естонія).

Women's Rising Star winner: Yaroslava Mahuchikh! 🇺🇦



At 18, Mahuchikh won high jump silver at the World Championships in Doha with a world U20 record of 2.04m. #GoldenTracks pic.twitter.com/SROo2jG8Kn - European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

"Я дуже щаслива стати переможницею в номінації" Висхідна зірка "... Це відмінна мотивація для того, щоб працювати ще наполегливіше і досягти мети", – зазначила українська спортсменка.

"I want to say thanks to everyone who supported me during this long season!"



Yaroslava Mahuchikh on being crowed women's Rising Star. #GoldenTracks pic.twitter.com/j0k2yG0l92 - European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

З престижним трофеєм Ярославу привітав і Сергій Бубка.

My best and sincere congrats for @OlympicUA @ukrathletic young fantastic high jumper Yaroslava MAHUCHIKH!



Two important awards during one everning - Wonen 's Rising Star of the Year from @EuroAthletics and Best young athlete of the year from @EOCmedia @iaaforg @iocmedia pic.twitter.com/Up5sa3UuIC - Sergey Bubka (@sergey_bubka) October 26, 2019

Women's Rising Star 💫 finalist: Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦



🥇 European U20 high jump champion

🥈 World silver medallist

📈 World U20 records of 2.02m and 2.04m #GoldenTracks pic.twitter.com/HAhxXfpQnk - European Athletics (@EuroAthletics) October 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня Ярослава Магучіх принесла збірній України срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, завоювавши друге місце в стрибках у висоту. При цьому 18-річна спортсменка встановила світовий рекорд серед юніорів у віковій категорії U-20.

У травні Магучіх виграла етап знаменитої "Діамантової ліги".

