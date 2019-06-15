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Як і з "Чорнобилем": Україна засвітилася в FIFA 20

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Недобудований Дарницький вокзал в Києві потрапив в трейлер футбольного симулятора FIFA 20 від Electronic Arts.

Зйомками ролика в Україні займалася київська продакшн-компанія Radioaktive Film, яка допомагала HBO в зйомках популярного серіалу "Чорнобиль".

Знімали трейлер для комп'ютерної гри в квітні на Дарниці протягом дня. У зйомках взяли участь українські стріт-футболістки, повідомляє The-Village.

Дарницький вокзал в грі

Дарницький вокзал в грі

The-village.com.ua

Дарницький вокзал в грі

Дарницький вокзал в грі

The-village.com.ua

Дарницький вокзал в реальності

Дарницький вокзал в реальності

The-village.com.ua

Особливість FIFA 20 - введення режиму вуличного футболу Volta Football. Це новий для серії режим в форматі FIFA Street, який раніше був представлений в окремій серії відеоігор від EA Sports. FIFA 20 вийде 27 вересня.

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