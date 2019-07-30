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"Я виживу!" В мережі спливло зворушливе звернення Вірастюка до українців

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У мережі з’явилося звернення відомого українського спортсмена Романа Вірастюка, який помер 27 липня в Івано-Франківську. Ще перед двома складними операціями у 2016 році він написав зворушливий пост на своїй сторінці у Facebook й опублікував вірш "Я виживу".

Про це у соцмережі повідомив франківський журналіст Андрій Менів. Він додав фото Вірастюка в лікарні і тексту поезії. У березні 2016 року спортсмену повинні були зробити дві кардіохірургічні операції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Роман Вірастюк

Роман Вірастюк

Facebook Андрій Менів

"Вибачте, що не встиг набрати, як зазвичай, з картинками, але хочу, щоб ви прочитали і подумки були зі мною! За півгодини я стартую і головне, що мої Янголи-Охоронці поруч зі мною! До завтра! Почуємося і побачимося!" – цитувало Вірастюка місцеве видання "Галицький кореспондент".

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22-разовий чемпіон України помер загадковою смертю
Вірш

Вірш

Facebook Андрій Менів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 липня помер срібний призер чемпіонату Європи-1994 року в штовханні ядра, учасник трьох Олімпійських ігор (1996, 2000 і 2004 років), багаторічний капітан збірної України з легкої атлетики Роман Вірастюк.

  • У 2005 році він переніс операцію з протезування аорти і аортальних клапанів.

  • Наприкінці 2015 року в пресі з'явилася інформація, що він потребує ще двох кардіохірургічних операцій. Одна з них відбулася 31 березня 2016 року і тривала 13 годин: Вірастюку поставили серцевий клапан і протез кореня аорти.

  • Днями йому зробили ще одну складну операцію на серці, яка тривала 20 годин.

  • У неділю, 28 липня, у Києві, на НСК "Олімпійський", пройшла церемонія прощання із Романом Вірастюком.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
смерть спорт
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