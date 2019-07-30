"Я виживу!" В мережі спливло зворушливе звернення Вірастюка до українців

У мережі з’явилося звернення відомого українського спортсмена Романа Вірастюка, який помер 27 липня в Івано-Франківську. Ще перед двома складними операціями у 2016 році він написав зворушливий пост на своїй сторінці у Facebook й опублікував вірш "Я виживу".

Про це у соцмережі повідомив франківський журналіст Андрій Менів. Він додав фото Вірастюка в лікарні і тексту поезії. У березні 2016 року спортсмену повинні були зробити дві кардіохірургічні операції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Роман Вірастюк Facebook Андрій Менів

"Вибачте, що не встиг набрати, як зазвичай, з картинками, але хочу, щоб ви прочитали і подумки були зі мною! За півгодини я стартую і головне, що мої Янголи-Охоронці поруч зі мною! До завтра! Почуємося і побачимося!" – цитувало Вірастюка місцеве видання "Галицький кореспондент".

Вірш Facebook Андрій Менів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 липня помер срібний призер чемпіонату Європи-1994 року в штовханні ядра, учасник трьох Олімпійських ігор (1996, 2000 і 2004 років), багаторічний капітан збірної України з легкої атлетики Роман Вірастюк.

У 2005 році він переніс операцію з протезування аорти і аортальних клапанів.

Наприкінці 2015 року в пресі з'явилася інформація, що він потребує ще двох кардіохірургічних операцій. Одна з них відбулася 31 березня 2016 року і тривала 13 годин: Вірастюку поставили серцевий клапан і протез кореня аорти.

Днями йому зробили ще одну складну операцію на серці, яка тривала 20 годин.

У неділю, 28 липня, у Києві, на НСК "Олімпійський", пройшла церемонія прощання із Романом Вірастюком.

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