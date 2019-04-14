"Я українець!" Беленюк поставив на місце федерацію, що назвала його росіянином

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка зробила його росіянином.

Наш співвітчизник виграв чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. У вітальному повідомленні в Twitter представники федерації вказали його як RUS.

Беленюк розмістив своє фото, обвівши сердечком напис UKR на спині, і підписавши знімок "Я українець!".

Через деякий час твіт федерації був видалений, а в новому повідомленні наш борець був протитрований правильно.

У 2016 році українець вже вигравав чемпіонат Європи з боротьби. У 2017-му Жан Беленюк добув золоту медаль на чемпіонаті світу серед військовослужбовців, який проходив в литовській Клайпеді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квiтня 2019 року Україна взяла три "золото" на ЧЄ зі спортивної боротьби. Нагороди найвищого ґатунку виборола Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Гусяк в категорії до 55 кг, і Алла Черкасова (до 68 кг)

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