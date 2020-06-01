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1 червня • оновлено в 21:20
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"Я – Джордж Флойд": Володимир Кличко виступив з заявою про заворушення в США

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Легендарний український суперчемпіон Володимир Кличко різко засудив вчинок американського поліцейського Дерека Шовіна, який призвів до смерті Джорджа Флойда.

Афроамериканець помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання. Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвела до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни.

"Дорогі друзі, я хочу виступити проти расизму. Спорт багатонаціональний. Особливо в єдиноборствах у вас є повага до суперника в незалежності від того, хто він і звідки. Всі ми однієї раси. Людської раси. У нас є реальні проблеми: пандемія, зміна клімату і різні життєві неприємності. Колір шкіри, стать та сексуальна орієнтація – це просто ті речі, які роблять нас людьми. У мене була чудова можливість поспілкуватися з Мохаммедом Алі. І я ніколи не забуду, що він говорив Ерні Терреллу під час їхнього бою, тому що Ерні не хотів називати імені Алі: "Як мене звати?" Ми повинні висловлюватися за невинних, за людей, чиї голоси не чують. Я – Джордж Флойд", – заявив Кличко-молодший у зверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в США через смерть Джорджа Флойда досягли Білого дому. Президента Дональда Трампа було поміщено в бункер, а у Вашингтоні запроваджено комендантську годину.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Володимир Кличко
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