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23 листопада • оновлено в 15:44
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Кінець для Росії: WADA отримало рекомендацію по бану для РУСАДА

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Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), що не відповідає кодексу.

"WADA підтверджує, що відправило рекомендацію Комітету по відповідності Виконкому щодо поточної процедури розгляду статусу РУСАДА. Докладний і конфіденційний документ, який буде обговорюватися на засіданні Виконкому 9 грудня о Парижі, рекомендує направити РУСАДА повідомлення про невідповідність у зв'язку з невиконанням критичної вимоги Міжнародного стандарту відповідності, позначити серйозні наслідки, а також запропонувати умови відновлення", – йдеться в пресрелізі WADA.

Рекомендація Комітету заснована на звітах відділу WADA з розслідувань і незалежних судово-медичних експертів.

"Документи розглядалися на засіданні 17 листопада і стосувалися ряду невідповідностей, виявлених в ході перевірки даних з бази Московської лабораторії. Подальша оцінка WADA і відділу з розслідувань включала також розгляд відповідей російської влади на список детальних і технічних питань", – уточнюється в повідомленні.

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Без Євро-2020 і Олімпіади: Росія на межі повного фіаско у допінговому скандалі

Якщо Виконком погодиться з рекомендаціями Комітету справа, ймовірно, буде передана до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS).

Якщо CAS, в свою чергу, визнає Росію винною в систематичних допінгових порушеннях, спортсменам РФ повністю заборонять брати участь у таких заходах, як літня Олімпіада-2020 року, Паралімпійські ігри в Токіо, а також фінальний турнір Євро-2020 по футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РУСАДА визнав факт підміни кількох допінг-проб російських спортсменів, аналіз яких проводить експертна група WADA.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
давно пора, а то мутко уже задолбался сцать в чужие банки, гы!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну все , дождались нету больше России , правда только влажных мечтах псевдо- украинцев, потомков египтян)
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Руденко Сергей,так роССии давно нет,от неё осталась только Па-раша.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Заголовок, как обычно, не отражает суть статьи, а похож, скорее, на лозунг. Несбыточный лозунг
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2
1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Карпов Стас,что стасик,уже начало у тебя подгорать,это хорошо.
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